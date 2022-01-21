Президент США Джо Байден перерахував можливі гібридні форми агресії Росії.

Президент США Джозеф Байден заявив, що будь-яке переміщення російських сил на територію України буде вважатися вторгненням.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Він розповів, що недвозначно попередив про це президента РФ Володимира Путіна.

"Я говорив з президентом Путіним гранично чітко, у нього немає непорозуміння. Якщо будь-які російські підрозділи перетнуть український кордон, це вторгнення", - сказав Байден.

Він розповів, що відповіді на такі дії детально обговорювалися з союзниками США і "були дуже чітко викладені президенту Путіну".

У США також стежать за ситуацією на випадок розвитку інших сценаріїв.

"Росія в минулому не раз використовувала для здійснення агресії заходи, відмінні від відкритих військових дій. Воєнізовані тактики, так звані напади в сірій зоні і дії російських солдатів, не одягнених в російську форму", - сказав Байден.

Лідер США нагадав про "зелених чоловічків", які були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків Збройних сил РФ.

Крім того, президент США підкреслив, що кібератаки також будуть розцінюватися як форма гібридної агресії Росії проти України.

"Ми повинні бути готові реагувати і на такі дії рішучим і згуртованим чином, використовуючи весь спектр наявних у нашому розпорядженні інструментів", - додав Байден.

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Чому це важливо

Напередодні Байден заявив, що якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, то для неї це буде "катастрофою" і вона стикнеться з серйозними наслідками.

Водночас він зазначив, що західні країни не впевнені у тому, що саме робитимуть у разі "незначного вторгнення". За його словами, до "незначного вторгнення" можуть поставитися іншим чином.

Прес-секретар Ради національної безпеки адміністрації США Емілі Хорн згодом роз'яснила, що, говорячи про "невелике вторгнення" Росії в Україну, Байден мав на увазі можливі кібератаки або ж провокації за участю воєнізованих формувань.

Роз'яснення слів Байдена з'явилося і на офіційному сайті Білого дому: "Президент Байден чітко вказав президенту РФ: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це буде вважатися новим вторгненням, яке зустріне швидку, жорстку і єдину відповідь Сполучених Штатів і наших союзників".