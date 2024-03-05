Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

На Одещині судитимуть військовослужбовця, який продав 20 тонн стратегічного палива.

Як повідомили у ДБР, йдеться за командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області.

Встановлено, що під час російського повномасштабного вторгнення він продав понад 20 тонн стратегічного палива.

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"Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень", - розповіли у ДБР.

Зараз розслідуванні завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

За даними Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, яка здійснює процесуальне керівництво справи, військовослужбовець допустив нестачу дизельного пального. Зокрема, не слідкував за прийманням, видачею та наявністю військового майна, своєчасно не обліковував матеріальні цінності, які зберігались на складі, неодноразово допускав випадки без документальної видачі пального та не здійснював належні заміри кількості виданого майна.

Збиток фігурант повністю компенсовані упродовж досудового розслідування.

Масштабна схема розкрадання у держакомпанії "Українське Дунайське пароплавство"

Як повідомляв УНІАН, на Одещині викрили масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство". Зокрема, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів з Одещини від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії. У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду суден. Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували на афілійовану компанію. Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу, де їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які надалі фігуранти використовували у власних комерційних цілях.

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