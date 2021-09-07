Ініціювали позачергове засідання парламенту 153 народних депутати.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту на 8 вересня, де розглядатиметься звернення до Конгресу США.

Як повідомила у Facebook прес-секретар голови ВРУ Ольга Туній, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів.

На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового.

На порядку денному - проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Позачергове засідання Ради щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

15 червня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у ВР зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

За словами Гончаренка, статус MNNA не заважатиме Україні йти до НАТО й "слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про наш цивілізаційний вибір". Він також додав, що надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі.

Позачергове засідання з цього питання могло відбутися ще в 18 червня. Однак тоді голова фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що цей проект постанови розглядатиметься вже восени.

Читайте такожЗустріч Зеленського та Байдена: опубліковано повний текст спільної заяви України й США

"Ми вирішили з Гончаренком відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити", - зазначив депутат.

Арахамія додав, що ця постанова - це "політична заява", яка наразі не є необхідною, проте загалом необхідна для розширення можливостей для України, зокрема, для надання окремих програм військової допомоги. "Восени, якщо буде потреба, будемо голосувати", - сказав він.

Автор: Надя Пришляк