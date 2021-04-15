У суді нагадали, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника.

14 квітня слідчий суддя ВАКС наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення, де знаходилися заступник начальник управління Служби зовнішньої розвідки, брат голови ОАСК Києва Юрій Зонтов та адвокат, підозрювані в отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

За повідомленням, серед арештованого майна, зокрема, – антикваріат, документи на майно і великі обсяги готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

У суді нагадали, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника.

Що цьому передувало

17 березня Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб. У справі - 11 підозрюваних, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, його заступники, судді ОАСК, голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк та ще два адвокати.

За даними НАБУ, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ. За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Також у НАБУ розслідують справу про підкуп суддів ОАСК, у рамках якої 6 квітня провели обшуки у суді. За даними НАБУ, двоє адвокатів планували передати 100 тис. доларів хабара суддям ОАСК за винесення "потрібного" судового рішення в одній зі справ. Один з адвокатів - рідний брат голови ОАСК Юрій Зонтов.

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Автор: Олег Давигора