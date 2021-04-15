14 квітня слідчий суддя ВАКС наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення, де знаходилися заступник начальник управління Служби зовнішньої розвідки, брат голови ОАСК Києва Юрій Зонтов та адвокат, підозрювані в отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
За повідомленням, серед арештованого майна, зокрема, – антикваріат, документи на майно і великі обсяги готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.
У суді нагадали, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника.
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Що цьому передувало
17 березня Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб. У справі - 11 підозрюваних, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, його заступники, судді ОАСК, голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк та ще два адвокати.
За даними НАБУ, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ. За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.
Також у НАБУ розслідують справу про підкуп суддів ОАСК, у рамках якої 6 квітня провели обшуки у суді. За даними НАБУ, двоє адвокатів планували передати 100 тис. доларів хабара суддям ОАСК за винесення "потрібного" судового рішення в одній зі справ. Один з адвокатів - рідний брат голови ОАСК Юрій Зонтов.
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