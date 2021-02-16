В антикорупційній прокуратурі сподіваються, що детективам НАБУ вдасться застати суддю вдома і доставити його для обрання запобіжного заходу на наступне судове засідання, призначене на 18 лютого.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі визнали, що наразі не можуть провести обшук за місцем проживання судді Павла Вовка і примусово доставити його на засідання суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав прокурор САП Олег Макар.

За його словами, обшук з метою доставити суддю Вовка до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу може бути здійснений лише в разі, коли генпрокурор спрямує відповідне клопотання до суду.

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Зокрема, його запитали, скільки ще буде судових засідань, на яких просто констатуватимуть, що суддю Вовка не застали вдома. "У нас є додаткові інструменти (для здійснення приводу Вовка до суду – УНІАН). Це обшук у місці перебування підозрюваного, якщо воно буде встановлено. Але таке клопотання має підписати генеральний прокурор, оскільки наразі посада керівника САП є вакантною і його обов’язки виконує генпрокурор Ірина Венедіктова", - пояснив прокурор.

Також він додав, що в САП вже робили спроби ініціювати обшук у помешканнях Вовка з метою його приводу до суду, однак поки безуспішно. "Ми такі спроби вже робили і робимо, і будемо робити", - наголосив він.

Водночас Макар не захотів розголошувати інформацію, чи звертались прокурори САП стосовно обшуку до Венедіктової, і що вона їм відповіла. "Цю інформацію я не можу розголосити, бо якщо вона буде розкрита, то наші можливості будуть втрачені", - сказав прокурор.

Він додав, що наразі інших шляхів, ніж шукати Вовка за відомими адресами його проживання, "в загальнодоступних місцях, шляхом стукання у двері", у САП немає.

Також він зауважив, що якщо Венедіктова підпише відповідне клопотання про обшук помешкань, де перебуває Вовк, а суд його задовольнить, тоді детективи зможуть привести Вовка до суду попри те, що він навіть їм не відкриє дверей.

Що передувало

Сьогодні, 16 лютого, детективи НАБУ не змогли примусово доставити Вовка на засідання ВАКС, бо не застали його ані вдома, ані на роботі.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк постановив задовольнити клопотання прокурора та застосувати привід до Вовка на 11:00 18 лютого з метою розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

Скандал навколо ОАСК і справа проти Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

3 лютого 2021 року ВАКС ухвалив рішення про примусовий привід Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу. Суддя Вовк назвав це рішення незаконним і заявив, що не має наміру його виконувати.

8 лютого Вовк не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про його тимчасове відсторонення від посади голови суду.

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Автор: Дмитро Хилюк