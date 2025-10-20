Bullet розробили у тісній співпраці з підрозділами оборони.

В українській компанії "Генерал Черешня" повідомили про успішне завершення випробувань нового зенітного дрона Bullet, він вже готовий до серійного виробництва.

Bullet розробили спеціально для знищення БПЛА типу "Шахед". Для вирішення цієї задачі він отримав можливість розганятися до 309 км/год. На оприлюдненому відео можна бачити, що швидкість польоту дрона дійсно дуже велика.

Як повідомляється, Bullet розробили у тісній співпраці з підрозділами оборони. Його створили у дуже стислі терміни. Для цього розробники ефективно поєднали існуючі аеродинамічні рішення та сучасне програмне забезпечення.

"Ми поставили перед собою чітку мету – створити ефективний інструмент оборони, який підвищить здатність підрозділів захищати критичні об’єкти та цивільну інфраструктуру. "Генерал Черешня Bullet" – результат співпраці наших найкращих фахівців та військових, що в оперативні терміни змогли втілити новий БпЛА від концепції до серійного виробництва. Ми продовжимо вдосконалювати "Bullet", щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення для протидії повітряним загрозам", – зазначив Ярослав Гришин, засновник компанії "Генерал Черешня".

Одна з версій дрона передбачає наявність системи донаведення. Передбачається, що вона зменшить залежність ефективності використання Bullet від майстерності оператора. Відомо, що дрон хочуть постачати у денному та нічному варіантах.

У майбутньому "Генерал Черешня" хоче масштабувати серійне виробництво Bullet та вдосконалити своє творіння.

Зенітні дрони - головне

Раніше УНІАН повідомив, що російські "Шахеди" навчилися ухилятися від дронів-перехоплювачів, використовуючи для цього "примітивні китайські датчики". Вони фіксують поруч будь-який дрон, після чого "Шахед" змінює висоту.

Також повідомлялося, що росіяни навчилися збивати вітчизняні далекобійні безпілотні апарати типу FP-1, "Лютий" і E-300 за допомогою власних зенітних дронів і це може стати для України проблемою.

