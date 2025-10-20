Командувач об'єднаних сил Німеччини наголосив, що Путіна необхідно змусити завершити війну.

Війна в Україні є непередбачуваною, але лінія фронту залишається доволі статичною. Найімовірніше, ні українським, ні російським військам не вдасться домогтися прориву в найближчі пів року. Таку думку висловив військовий аналітик Франц-Стефан Гаді в коментарі для The New York Times.

"Війна, звичайно, дуже непередбачувана, але лінія фронту залишається досить статичною. Як російські, так і українські війська навряд чи зможуть домогтися прориву в найближчі шість місяців", - сказав він.

Аналітик пояснив, що росіянам для прориву не вистачає оперативних можливостей. Водночас, на його думку, українській стороні не вистачає людських ресурсів.

"Нинішня траєкторія розвитку подій погана для України, але не катастрофічна", - підкреслив Гаді.

Командувач об'єднаних сил Німеччини генерал-лейтенант Александр Зольфранк у розмові з журналістами заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. За його словами, главу Кремля необхідно зупинити.

"Ставки в Україні є фундаментальними, якщо ми хочемо зберегти наш мир і нашу свободу, а також наші політичні системи, наші демократії, наш плюралізм, федеральні структури і все, що у нас є", - додав Зольфранк.

Генерал-лейтенант упевнений у тому, що післявоєнний світ буде під загрозою, якщо Росія здобуде перемогу. Він закликав Німеччину та інших союзників посилити підтримку України, щоб домогтися справедливого миру.

Зольфранк також заявив у розмові з журналістами, що для Європи головна проблема полягає в тому, що вона взяла на себе необмежені зобов'язання з підтримки України, не маючи власної очевидної стратегії щодо припинення війни. Він додав, що в цей самий час росіяни вже відновлюють і реорганізовують свої війська.

Трамп погрожував Зеленському "знищенням" України в разі відмови від угоди з РФ

Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп тиснув на президента України Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі 17 жовтня з вимогою поступитися Росії низкою територій. Співрозмовники агентства заявили, що Трамп говорив про те, що Україна "буде знищена", якщо Київ не укладе мирну угоду з Москвою.

Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україну "буде знищено". Однак обидва джерела зазначили, що президент США кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

