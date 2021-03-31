23 березня Шевченківський райсуд Києва продовжив Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 травня.

У Київському апеляційному суді розпочалося засідання з розгляду скарги на запобіжний захід ветерану антитерористичної операції Андрію Антоненку, який є обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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Як передає кореспондент УНІАН, адвокати попросили суд дозволити їхньому підзахисному сидіти поруч з ними, а не в скляному боксі. Прокурор виступив проти, оскільки, за його словами, Європейський суд з прав людини розглядає як порушення прав обвинувачуваного тільки перебування у залізній клітці.

Про неможливість забезпечити охорону Антоненку не в скляному боксі заявив і старший конвоїр. В результаті Антоненко залишився у скляному боксі.

Справа Шеремета: подробиці

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові обов'язки.

23 березня суд продовжив дії запобіжних заходів усім обвинуваченим до 21 травня.

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Автор: Дмитро Хилюк