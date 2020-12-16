Однак до такого запиту обов'язково додається копія про тримання особи під вартою, тому прокурори наголошують на арешті екс-президента.

Сторона обвинувачення планує ініціювати екстрадицію екс-президента України Віктора Януковича з Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання з розгляду клопотання про обрання Януковичу запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва заявив прокурор.

Так, під час обґрунтування думки обвинувачення щодо необхідності арешту Януковича прокурор зазначив, що сторона обвинувачення збираються скерувати відповідний запит.

"У 575-й статті Кримінального процесуального кодексу передбачене клопотання про видачу особи в Україну, тобто про екстрадицію. А таке питання сторона обвинувачення збирається ініціювати. До нього обов'язково додається копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення особи до кримінальної відповідальності", - повідомив прокурор.

Суд над Януковичем

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Скасовуючи ухвалу судді Печерського райсуду Києва, апеляційний суд виходив із того, що "прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України".

Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

9 грудня Печерський суд розпочав розгляд клопотання прокурорів про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

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Автор: Антоніна Доломанжи