Частина російських компаній можуть додати в торговий "чорний список".

Сполучені Штати Америки підготували експортні санкції проти РФ. Їх введуть, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters.

Адміністрація Джо Байдена може розширити список товарів, для постачання яких до Росії постачальники зобов'язані отримувати ліцензії.

Йдеться про широкий спектр низько- і високотехнологічних товарів американського та іноземного виробництва, від комерційної електроніки і комп'ютерів до напівпровідників і деталей літаків.

Більшість чіпів виробляється на американському обладнанні, що дає США можливість контролювати потік електроніки в Росію, йдеться в повідомленні.

Російські компанії, перераховані в якості так званих військових кінцевих користувачів, у тому числі кілька виробників літаків, будуть додані в торговий "чорний список". Це розширить коло товарів, для отримання яких компаніям будуть потрібні ліцензії.

Раніше член Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл заявляв, що мета заходів експортного контролю полягає в тому, щоб підірвати здатність Росії мати промислове виробництво в декількох ключових секторах.

Путін визнав "ЛДНР"

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Відразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

В той же день Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, підкреслив, що мова йде про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.