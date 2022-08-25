Також очікується найменування місії, яке має велике бюрократичне значення.

У найближчі тижні США планує назвати свою військову місію з підтримки України і призначити генерала, який очолить зусилля з навчання і надання допомоги.

Як повідомляє WSJ, найменування місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою її довгострокове цільове фінансування, можливість спеціальної оплати і нагород для військовослужбовців, які беруть участь в цих зусиллях.

Назва операції формально визнає зусилля США в збройних силах, подібно до того, як Пентагон раніше охрестив місії в Іраку і Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".

Вибір генерала своєю чергою відображає прагнення до створення команди, відповідальної за координацію допомоги США, а також до переходу від разових зусиль з навчання українських військових до багаторічної програми допомоги.

Як писав УНІАН, 24 серпня США оголосили про новий (19-й за рахунком з моменту вторгнення РФ в Україну) пакет допомоги на рекордні 2,98 мільярда доларів.

Повідомлялося, що кошти підуть на фінансування закупівлі зброї та боєприпасів у оборонних підрядників (зброя в більшості попередніх пакетів надійшла із запасів США).

Деякі оборонні компанії можуть надати окремі боєприпаси в найближчі місяці, але адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що отримання зброї, обіцяної Україні, стане "багаторічною інвестицією", а за словами представників Міністерства оборони, доставка деяких видів зброї може зайняти до трьох років.

У пакет увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи і радари.

Йдеться, зокрема, про шість додаткових національних сучасних зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами для них, тисячі боєприпасів для артилерійських систем 155-мм калібру і для мінометів 120-мм калібру.

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