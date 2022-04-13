Офіційно про це можуть оголосити вже 13 квітня.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні зброю на суму 750 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

За словами одного з них, остаточне рішення з приводу складу обладнання все ще приймається. Офіційно про надання допомоги можуть оголосити 13 квітня.

Високопоставлений радник Конгресу сказав, що обладнання, ймовірно, включатиме важкі наземні артилерійські системи для України, в тому числі гаубиці.

Раніше повідомлялося, що США готують пакет заходів безпеки для України, який буде адаптований до нового фронту війни.

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