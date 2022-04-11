Глава держави вважає, що президент США може увійти в історію як людина, яка стояла пліч-о-пліч з українським народом у війні з РФ.

Володимир Зеленський заявляє, що у президента США Джо Байдена є конкретний перелік того, що потрібно Україні для самозахисту.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

"Я чесно скажу, я давно попросив президента Байдена саме не зайві речі, а конкретні речі, які нам потрібні, щоб захистити себе. І цей лист у нього є. І це те, що він, - не хочу говорити, може зробити. Я вважаю, що він це повинен зробити, тому що він лідер Сполучених Штатів, які є великою і сильною державою, і має великий вплив. І навіть деякі речі, яких у президента Байдена немає, і якби вони у нього були, він може хотів нам їх дати, але він знає, де все це є. І він точно має великий вплив на тих, хто може нам це надати, це передати, і нас підтримати", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент Байден може увійти в історію як людина, яка стояла пліч-о-пліч з українським народом у війні з РФ.

"Президент Байден може увійти в історію як людина, яка стояла пліч-о-пліч з українським народом, який переміг і виборов своє реальне право мати свою державу. І я думаю, що це залежить і від нього", - додав Зеленський.

Зеленський наголосив, що не розчарований Байденом.

"Я не знаю, як би на його місці інший президент допомагав нам. Я не знаю, мені важко сказати. У нас дуже непогані відносини. Я так вважаю. І в цій ситуації Україна залежить від підтримки Сполучених Штатів Америки, тому я можу як лідер воюючої держави зараз собі дозволити бути тільки вдячним. Я не можу собі дозволити обирати якісь інші відчуття", - додав президент України.

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