У новому пакеті допомоги акцент може бути зроблений на більшій кількості безпілотників і протитанкових гранатометів Javelin.

США готують новий пакет безпекових заходів для України. Він буде адаптований до нового фронту війни.

Про це пише CNN із посиланням на кількох представників Міноборони США.

США і Україна ведуть інтенсивні переговори про новий етап допомоги у сфері безпеки, яка буде призначена для протидії посиленню російської кампанії на Сході і Півдні України, де місцевість відрізняється від колишнього основного фронту війни.

За словами американських чиновників, в новому пакеті допомоги акцент може бути зроблений на більшій кількості безпілотників і протитанкових гранатометів Javelin. Частково це пов'язано з тим, що Україна вже має їх на озброєнні і може швидко застосувати, сказав один чиновник.

США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи ППО великої дальності, танки, бронетехніку і артилерію вони могли б надати Україні з власних запасів.

За словами офіційних осіб, тепер, уздовж нових східного і південного фронтів, українці потребують більш важкого озброєння, такого як бронетехніка і артилерія.

"Місцевість там більш відкрита і придатна для бронетанкових механізованих наступальних операцій з обох сторін", - зазначав минулого тижня генерал Марк Мілі.

CNN зазначає, що Україна хоче як і раніше отримати винищувачі, але США противляться цьому.

При цьому сьогодні прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що щодня в регіон прибуває 8-10 літаків за допомогою для України, не тільки зі США, але й інших країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський союз має збільшити військову допомогу Україні. Вона зазначила, що необхідне важке озброєння.

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