Зокрема, під час тренінгу американська сторона ділилася досвідом з виявлення фактів застосування такої зброї.

Правоохоронці й експерти зі Сполучених Штатів Америки провели тренінг для українських колег з протидії застосуванню зброї масового знищення.

Про це повідомляє Державний департамент США.

"Сполучені Штати нещодавно провели віртуальну навчальну підготовку з партнерами з України, аби допомогти місцевим силам безпеки, правоохоронним органам і службам оперативного реагування визначати, відповідати й розслідувати вбивства, вчинені із застосуванням зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні.

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У цьому зв'язку сказано, що останні події у Європі свідчать про реальну загрозу цілеспрямованих атак із застосуванням зброї масового знищення, санкціонованих урядами.

Наголошується, що країни повинні мати змогу застосовувати ефективних національних заходів у відповідь, мати особливо надійну і налагоджену комунікацію між технічними експертами, правоохоронцями і представниками національних сил безпеки.

Американські правоохоронці та медичні експерти надали українським посадовцям інформацію для визначення медичних симптомів, які вказують на застосування матеріалів зброї масового знищення, і повідомили про специфічні заходи, які дозволяють безпечно виявляти й реагувати на інциденти, пов'язані зі зброєю масового знищення.

"Сполучені Штати налаштовані працювати з союзниками й партнерами для протидії російській шкідливій діяльності, і зокрема застосуванню зброї масового знищення як інструменту для вбивств", - йдеться в заяві.

Використання Росією отруйних речовин

Як відомо, Росія розробляє і застосовує проти політичних опонентів хімічні види зброї, і зокрема нервово-паралітичну речовину "Новачок".

Зокрема, 4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли речовиною "Новачок" у Солсбері. Уряд Великої Британії заявив, що речовина військового походження, якою були отруєні Скрипалі, розроблена в Росії. Європейський Союз запровадив санкції проти начальника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Ігоря Костюкова і трьох його підлеглих за застосування хімічної зброї у Солсбері, які діють до жовтня 2021 року.

У серпні 2020 року стало відомо про отруєння "Новачком" критика Кремля Олексія Навального. Експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли в крові, сечі і на шкірі Навального сліди отруйної речовини з групи "Новачок".

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Автор: Віталій Саєнко