У Держдепартаменті нагадали Росії про її зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

Сполучені Штати висловили "глибокий жаль" через рішення Росії заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" і закликали РФ змінити позицію.

Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, це рішення Росії "зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує". Прайс закликав Росію змінити позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

"Спостережна місія ОБСЄ на кордоні відіграє цінну роль у прозорості щодо пересування людей та поставок між Російською Федерацією та регіонами східної України, які контролюють керовані Росією сили", - зазначив речник Держдепартаменту.

Він нагадав, що ця невелика місія діє з липня 2014 року і її робота "основоположним чином" пов'язана із зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає "постійний моніторинг українсько-російського державного кордону і перевірку ОБСЄ".

Читайте такожЖителям Донбасу видали паспорти РФ просто перед голосуванням до Держдуми - ЗМІПрайс підкреслив, що США закликають Росію дозволити продовження мандату місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію в Україні і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Росія відмовилась продовжити мандат ОБСЄ на Донбасі

Наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ, і Російська Федерація заявила, що не приєднається до консенсусу з метою продовження мандату місії на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

У МЗС України рішуче засудили рішення Росії, заявивши, що це свідчить про плани Кремля й надалі постачати зброю на Донбас.

Європейський Союз також засудив рішення Росії.

"Це невдалий політичний сигнал, який підтверджує брак політичної волі в Росії, аби сприяти мирному урегулюванню конфлікту", - йшлося в заяві делегації ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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Автор: Тамара Отовська