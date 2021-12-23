Присутність захисників нардепа у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу, зазначили у Державному бюро розслідувань.

У Державному бюро розслідувань повідомили про причини недопуску адвокатів екс-президента, народного депутата Петра Порошенка у відомство.

Про це йдеться у коментарі ДБР.

"На сьогодні до ДБР викликано народного депутата України Петра Порошенка. Якби він прибув у визначений час, його адвокати мали б змогу супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу", – йдеться у коментарі.

При цьому у ДБР наголосили, що у зв’язку з цим не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Порошенка на режимну територію бюро.

Водночас зазначається, що адвокати не були позбавлені професійного права на подання адвокатських запитів, заяв, скарг, клопотань, інших правових документів.

"У разі надходження таких документів, Державне бюро розслідувань розгляне їх у порядку та строки, встановлені чинним законодавством", – додали у відомстві.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що його разом з колегами не пустили у ДБР, куди вони прийшли, оскільки їхнього підзахисного викликали для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій на сьогодні на 10:00.

Читайте такожСША зреагували на підозру ПорошенкуНагадаємо, 17 грудня у ДБР заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. За даними слідства, загалом було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко виїхав за кордон.

20 грудня у зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Також в ДБР заявили, що повторно викликали Порошенка на допит на 23 грудня на 10.00.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

Зокрема, Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Сам Порошенко заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: