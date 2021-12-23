У тексті повістки не вказано, про яку саме справу йдеться, а лише зазначено, що засідання буде присвячено розгляду адмінсправи "про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії".

Верховний суд викликав президента України Володимира Зеленського на судове засідання в адміністративній справі за позовом нардепа Петра Порошенка.

Відповідну повістку на допит у Facebook опублікував адвокат Порошенка Ігор Головань.

У тексті повістки сказано, що засідання заплановане на 15:00 28 грудня.

Головуючою у справі вказана суддя Ірина Гончарова.

Читайте такожУ Порошенка нові неприємності: "Рошен" оштрафували 283 мільйони гривеньВодночас, у документі не вказано, про яку саме справу йдеться, а лише зазначено, що засідання буде присвячено розгляду адмінсправи "про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії".

Зеленський у цій справі є відповідачем.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутатові від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністрові енергетики Володимиру Демчишину.

20 грудня Петру Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

21 грудня президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання підозри колишньому главі держави Петру Порошенку у держзраді та сприянні терористам. Президент вважає, що суспільство розуміє, що відбувається.

Вас також можуть зацікавити новини: