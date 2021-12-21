Порошенко підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував повідомлення п'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку про підозру у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, свій коментар Арахамія надав під час прес-конференції.

"Підозра була очікуваною. Я сам неодноразово на багатьох ефірах це коментував, коли пана Медведчука заарештували, і потім пана Кузяру заарештували, потім надали підозру пану Демчишину. Тоді вже було відомо фактично, що ці команди по закупівлі вугілля йшли з найвищих кабінетів колишньої влади. І це було зрозуміло. До того ж ми знаємо "альфовців". Багато бійців спецпідрозділу "Альфа", які займалися тоді перевозкою фактичною цих грошей, вони надають свідчення", - сказав Арахамія.

Читайте такожУ Порошенка нові неприємності: "Рошен" оштрафували 283 мільйони гривеньВін наголосив, що кошти з українського бюджету "спочатку через сітку афілійованих банків перетворювали у готівку, потім спецпідрозділ "Альфа" перевозив це на ту територію, потім вручали гроші бойовикам".

"Ці бойовики, які стояли і стріляли в наших хлопців, були оформлені на наші державні шахти, просто у відомостях, і отримували зарплату з цих наших коштів. Ви вважаєте, що це не потрібно розслідувати, що це політичне переслідування? Я вважаю, що якщо підтвердиться вся ця інформація, потрібно буде заборонити Порошенку заходити у Верховну Раду", - підкреслив Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко виїхав за кордон.

20 грудня, у зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, загалом було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Зокрема, Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

За даними ДБР, вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

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