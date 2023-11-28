У Євросоюзі просунулися щодо підготовки безпекових зобов'язань для України, і Європейська рада схвалила їхні рамки.

Євросоюз направить до Києва місію, яка представить пропозиції блоку щодо зобов'язань у сфері безпеки для України. Ця місія прибуде до нашох країни наступного тижня.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що в Євросоюзі просунулися щодо підготовки безпекових зобов'язань для України, і Європейська рада схвалила їхні рамки.

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"Сьогодні ми почали їх обговорювати і наступного тижня мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до Києва з презентацією пропозицій для своїх українських колег, щоб я зміг представити їх лідерам ЄС до кінця року", - сказав голова європейської дипломатії.

Безпекові зобов'язання для України

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз відправить в Україну місію для представлення пропозицій безпекових зобов'язань для України. Боррель зазначав, що відповідні пропозиції наприкінці року має розглянути Європейська Рада.

Головний європейський дипломат також наголосив, що Україна є головним пріоритетом Брюсселя, "і ми не втомимося виконувати наші зобов'язання".

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