Відповідні пропозиції наприкінці року має розглянути Європейська Рада.

Євросоюз відправить в Україну місію для представлення пропозицій безпекових зобов'язань для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми обговорили нашу військову підтримку і безпекові зобов'язання. Ви знаєте, що європейські лідери на останній зустрічі Європейської Ради поставили переді мною задачу зміцнити безпекові зобов'язання Єврсоюзу для України. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця ми відправимо місію в Україну, аби обговорити нашу пропозицію з українцями", - сказав Боррель.

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Високий представник ЄС сказав, що у Києві одним з його заступників з питань безпеки і оборони буде представлено пропозицію, яка досі обговорюється країнами-членами ЄС.

За його словами, ця пропозиція включатиме багаторічний пакет у рамках Європейського фонду миру (EPF).

"Це буде представлено на засіданні Ради Євросоюзу до кінця року у грудні", - сказав Боррель.

Також Боррель додав, що Євросоюз продовжує тренувальну підготовку українських солдатів. Зокрема, вже підготовлено 30 тис. українських солдат. Він додав, що вже навчання пройшли на 10 тис. українських солдат більше, аніж планувалося.

Крім того, як запевнив Боррель, на міжнародному рівні обговорюється лише Формула миру президента України Володимира Зеленського як єдина пропозиція для справедливого і стійкого миру.

Боррель підкреслив, що питання України продовжує займати чільне місце на порядку денному Євросоюзу.

У цьому зв'язку, сьогодні глави МЗС 27 країн-членів Євросоюзу заслухали доповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про поточні пріоритети і потреби України напередодні зими.

Допомога ЄС Україні

В Євросоюзі пропонують створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 млрд євро на рік на наступні чотири роки.

Боррель висловлює сподівання, що узгодження фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро на озброєння відбудеться до кінця поточного року.

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