За даними ЗМІ, Зеленський посилив свою охорону після замаху на Шефіра.

Рух на Хрещатику у Києві перекривали, щоби проїхав президентський кортеж.

Відповідне відео з’явилось у столичних Telegram-каналах.

Як пише AP News, кортеж Зеленського складався з чотирьох авто поліції, "швидкої" і кількох машин супроводу.

Наразі дорожньо-транспортний рух на центральній вулиці столиці вже відновили.

Зеленський посилив охорону додатковими автомобілями після замаху на свого першого помічника Сергія Шефіра. 25 вересня, за даними ЗМІ, відтепер президент їздить із сиренами, мигалками та на великій швидкості.

2 жовтня під час приїзду в Трускавець президент не зупинявся для коментарів журналістів, а самих представників ЗМІ просили не стояти біля центрального входу готелю, де проходила зустріч глави держави зі "слугами", а йти одразу в приміщення.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

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Автор: Яна Ставська