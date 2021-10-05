Парламент збереться на засідання вже завтра.

Перший віце-спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук достроково закрив сьогоднішнє засідання ВР - через неузгодженість порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання закрилося о 14:00 замість 15:00, як це мало би бути у вівторок.

Перед цим Стефанчук після перерви в засіданні пояснив: "Враховуючи те, що Погоджувальна рада... не затвердила порядок денний, який ми сьогодні мали розглядати, і ми це обговорили на зібранні керівників фракцій і груп, була внесена така пропозиція трьома фракціями і групами: вони звернулися до голови Верховної Ради України - невідкладно зібрати Погоджувальну раду і визначатися все-таки з порядком денним, по якому ми будемо проходити".

Перший віце-спікер зазначив, що "враховуючи те, що порядок денний не затверджений", то він як головуючий вимушений оголосити закритим пленарне засідання ВР.

"Я сподіваюсь, що буде проведена Погоджувальна рада, і найближчим часом буде прийнятий відповідний порядок денний. І після цього ми перейдемо до розгляду питань порядку денного. А роботу ми продовжимо, сподіваюся, завтра, відповідно до Регламенту", - підсумував Стефанчук.

Відставка Разумкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань. Ініціювали відсторонення фракція "Слуга народу", а також групи "Довіра" та "Партія "За майбутнє". "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" цю пропозицію не підтримали.

Згодом Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 246 з 379 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко зазначив, що питання про відкликання з посади Разумкова пропонується розглянути 7 жовтня.

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За словами першого заступника голови фракції "СН" Олександра Корнієнка, 4 жовтня на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВР "знехтував правом депутатських фракцій" на включення до порядку денного питань, на яких вони наполягали. У "СН" вважають, що таким чином спікер грубо порушив Регламент ВР.

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР.

Автор: Таня Поляковська