Вони повернуться до роботи на Погоджувальних радах тоді, коли це стане "дійсно Погоджувальною радою різних політичних поглядів".

Голови комітетів Верховної Ради України залишили засідання Погоджувальної ради через невдоволення порядком денним і позицією голови парламенту Дмитра Разумкова.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінг вийшли близько 15 голів комітетів, усього їх 23.

Більшість з них очолюють представники "Слуги народу".

Слово взяв голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "СН" Микита Потураєв, який заявив:

"Сьогодні Погоджувальна рада, на жаль, остаточно перетворилася на майданчик політичних маніфестацій і абсолютно безпідставних і брехливих заяв і маніпуляцій. Ми не можемо і не будемо миритися з таким порядком речей. Тому ми, голови комітетів, залишили сьогодні Погоджувальну раду, яку, на жаль, чинний спікер, пан Разумков, дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства з дискусійного майданчика, яким мала би бути Погоджувальна рада".

Потураєв додав, що голови комітетів готові до конструктивної дискусії з усіма фракціями у ВР, але вони не будуть більше "миритися з ситуацією, коли маніпулятивними заявами руйнується Українська держава, ставиться під сумнів суверенітет, обороноздатність, хід реформ, які наближають Україну, в дійсності, до членства в НАТО і ЄС".

"Ми повернемося до роботи Погоджувальних рад тоді, коли це стане дійсно Погоджувальною радою різних політичних поглядів. І коли Погоджувальна рада буде працювати на користь Україні, а не просто для задоволення чиїхось політичних амбіцій", - підсумував Потураєв.

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Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

2 жовтня в Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом кількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів. Процедуру відкликання Разумкова з посади фракція розпочне вже сьогодні.

Автор: Таня Поляковська