У січні має бути затверджений План законопроектних робіт ВР на 2022 рік.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, які законопроекти парламент розглядатиме до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо законопроектів, які ВР має встигнути ухвалити до кінця року, і які пріоритети на початок 2022 року, спікер зазначив: "Що стосується "до кінця року" - ми будемо підтягувати ті законодавчі ініціативи, які пройшли перше читання. Ми будемо, в тому числі, вирішувати питання про надання згоди на розміщення на території України військ закордонних держав".

Стефанчук зауважив, що "основні завдання" парламент вже вирішив. Зокрема, він навів приклад ухвалення Державного бюджету України на 2022 рік.

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"Ми ухвалили інші законодавчі акти, які перерозподіляють певні кошти, які ми отримали понаднормово в Бюджеті 2021 року. Ми ухвалили "ресурсний" закон. Тому далі ми будемо тільки, скажімо так, "підгрібати" під новий рік ті залишки, які залишилися", - пояснив голова ВР.

Стосовно наступного року Стефанчук нагадав про формування Плану законопроектних робіт ВР на 2022 рік, який має бути затверджений в січні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 грудня ухвалила державний бюджет України на 2022 рік, хоча, відповідно до законодавства, це мало бути здійснено до 1 грудня включно.

Автор: Таня Поляковська