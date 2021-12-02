За ухвалення в цілому проголосували 268 депутатів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет України на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту № 6000 у другому читанні проголосували 264 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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За ухвалення в цілому проголосували 268 депутатів.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді доопрацьований проект закону про державний бюджет на 2022 рік для розгляду у другому читанні.

Автор: Катерина Жирій