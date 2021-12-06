Стефанчук розповів, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю.

Наразі немає притоку мігрантів до кордонів України, але ситуація кожен день змінюється.

Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час ХІ засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки.

"Ми в Україні готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій. Наразі немає притоку мігрантів до кордонів нашої держави. Разом з тим ми бачимо, що тактика дій, пов’язана з незаконною міграцією з Білорусі в країни ЄС, є неоднозначною. Кожен день у ній щось змінюється", - зазначив він.

Стефанчук розповів, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю. При цьому він наголосив, що мілітаризація Білорусі - це безпосередня загроза не лише для України, але і для всього регіону.

Голова ВР наголосив на загрозах і викликах з боку Росії та Білорусі. За його словами, йдеться про "цілеспрямовану провокацію з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації на кордоні з нашими країнами - посилення військової присутності Росії в Білорусі, триваюча військова агресія РФ на сході України та незаконна окупація Автономної Республіки Крим, стягування Росією військ на кордоні з Україною, а також постійне зростання російського чинника в Європі, дезінформаційні кампанії та кібератаки проти наших країн".

Стефанчук наголосив, що українська сторона надзвичайно серйозно сприймає ситуацію на кордоні з Польщею і Білоруссю. "Сьогодні ми солідарні з польською стороною: міграційна криза є штучно створеною, вона скерована Росією і Білоруссю", - сказав голова українського парламенту.

За його словами, це виклик усьому цивілізованому світові і це перевірка на здатність ЄС і НАТО бути консолідованими у протистоянні сучасним викликам і загрозам.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 грудня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук здійснює візит до Республіки Польща, де він бере участь в XI Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. Програмою візиту передбачено зустріч голови парламенту України з парламентаріями Польщі та Литви.

Крім того, в рамках візиту Руслан Стефанчук візьме участь у засіданні президії Парламентської асамблеї.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Надя Пришляк