Олаф Шольц заявив про неприпустимість нападів на росіян, оскільки за війну в Україні відповідальний лише Володимир Путін.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував допис канцлера Німеччини Олафа Шольца у соцмережі Twitter про неприпустимість нападів на росіян, оскільки за війну в Україні відповідальний лише Володимир Путін.

На своїй сторінці у Facеbook голова ВР, звертаючись до Шольца, написав:

"Ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?".

Стефанчук закликав Шольца не обманювати себе. "Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок з аргументом "я просто виконував наказ", - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист громадян Росії, яких за кордоном нібито цькують. Він висловив невдоволення нібито цькуванням росіян за кордоном.

"Абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він один несе відповідальність за це", - написав Шольц.

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