Зокрема, Альянс не може допустити перемоги президента РФ Володимира Путіна у війні, а Москва не має права вето на намір України приєднатися до НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг пояснив, чому Альянс наближає Україну до майбутнього членства всупереч протесту Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в рамках саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).

Зокрема, у Столтенберга запитали, чи він стурбований, що союзники НАТО роблять крок ближче до прямої війни з Росією, оскільки у Кремлі вважають "небезпечною помилкою" надання Україні гарантій безпеки.

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Генеральний секретар НАТО сказав, що найбільшим ризиком стане ситуація, якщо президент РФ Володимир Путін виграє війну.

"Бо потім буде такий сигнал, що коли він застосовує воєнну силу, порушує міжнародне право, робить вторгнення у сусідню країну - тоді він отримує те, чого хоче. І саме тому важливо для країн-членів підтримувати Україну. Тому що це буде трагедія для України, якщо президент Путін виграє, але це буде небезпечно для нас. Це зробить наш більш вразливими", - сказав Столтенберг.

У цьому зв'язку, він підкреслив чітку позицію, що Україна має право обирати свій власний шлях і заходи безпеки для країни. За його словами, саме таку позицію країни-члени погодили у комюніке на саміті.

"І це фундаментальне право для кожної країни. Ми ніколи не дозволи, що Москва розпочне вирішувати, хто може або не може бути членом НАТО. Росія була проти будь-якого розширення НАТО. Рішення залежить від союзників НАТО і України щодо набуття членства. Москва не має права вето", - відзначив Столтенберг.

"Тож, ми рухаємо Україну ближче до членства. Ми сьогодні ухвалюємо рішення, яке є найбільш сильним і єдиним сигналом щодо шляху до членства, який коли-небудь надсилався з боку НАТО. Звичайно, ми робимо це з розумінням, що Москва протестуватиме, як вона це робила, коли Фінляндія, Північна Македонія або інші союзники приєднувалися", - наголосив Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі - результати

Як повідомляв УНІАН, 11 липня лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і безпеки та приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

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