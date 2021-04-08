8 квітня глава МЗС Польщі виїхав до Києва/ фото ua.depositphotos.com
Міністр закордонних справ Польщі Рау Збігнєв здійснить терміновий візит до Києва.
Читайте такожСША та чотири країни засудили стягування військ РФ до кордону УкраїниПро це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.
Терміновість обумовлена стягуванням російських військ до кордону України.
"Сьогодні, 8 квітня, Рау Збігнєв здійснить позачерговий терміновий візит до Києва. Це пов'язано із загрозою миру на кордонах України", - йдеться у повідомленні.
Стягування військ Росії до кордону України
- Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж держкордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- Окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські військові перекидають в окупований Крим Кримським мостом.
- Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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