Терміновість обумовлена стягуванням російських військ до кордону України.

Міністр закордонних справ Польщі Рау Збігнєв здійснить терміновий візит до Києва.

Читайте такожСША та чотири країни засудили стягування військ РФ до кордону УкраїниПро це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

Терміновість обумовлена стягуванням російських військ до кордону України.

"Сьогодні, 8 квітня, Рау Збігнєв здійснить позачерговий терміновий візит до Києва. Це пов'язано із загрозою миру на кордонах України", - йдеться у повідомленні.

Стягування військ Росії до кордону України

Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж держкордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

Окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські військові перекидають в окупований Крим Кримським мостом.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська