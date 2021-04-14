Державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили про важливість продовжувати надавати підтримку Україні.
Читайте такожГенсек НАТО закликав РФ припинити нарощування військ біля кордонів УкраїниПро це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса за підсумками зустрічі Блінкена і Столтенберга сьогодні у Брюсселі.
"Вони також заявили про необхідність, аби Росія негайно припинила агресивне воєнне нарощування вздовж кордонів України і в окупованому Криму. Державний секретар США і генеральний секретар НАТО погодились, що продовження надання підтримки для України має вкрай важливе значення", - зазначено у заяві.
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