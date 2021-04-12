Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

Росія відмовилася роз'яснити на запит України стосовно суттєвого зростання військової присутності біля українських кордонів.

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства закордонних справ України.

"7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів", - зазначили у відомстві.

Водночас, в МЗС висловлюють жаль, що російська сторона відмовилася "надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності".

"Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ", - наголошується у заяві.

У цьому зв'язку українські дипломати вважають, що відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України.

"Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", - наголошується у заяві.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

Новини України та світу на ранок 12 квітня

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Автор: Віталій Саєнко