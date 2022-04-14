Серед арештованого - 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Зокрема, серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Також під арешт потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук чи його дружина.

Раніше суд вже арештовував яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Як повідомляв УНІАН, Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня Медведчука затримали. Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

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