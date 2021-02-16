Вовка детективи НАБУ не застали ні вдома, ні на роботі.

Детективи Національного антикорупційного бюро не змогли примусово доставити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання Вищого антикорупційного суду, бо не застали його ані вдома, ані на роботі.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор САП Олег Макар заявив у суді, що у зв’язку з цим застосувати привід до Вовка було неможливо.

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Після цього прокурор повідомив, що має намір заявити повторне клопотання про привід підозрюваного, але попросив суд розглянути його у закритому режимі. Він зазначив, що хоче назвати точні адреси проживання Вовка, а також в клопотанні йтиметься про людей, з якими Вовк перебував і перебуває у родинних стосунках.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання прокурора. Після цього суд перейшов до закритої частини засідання.

Справа судді Вовка та ОАСК: довідка УНІАН

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

3 лютого 2021 року ВАКС ухвалив рішення про примусовий привід Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу. Суддя назвав це рішення незаконним і заявив, що не має наміру його виконувати.

8 лютого Вовк не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про його тимчасове відсторонення від посади голови суду.

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Автор: Дмитро Хилюк