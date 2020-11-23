Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ № 509/2020 глава держави підписав 23 листопада, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.
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Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Має почесне звання "Заслужений юрист України".
Кадрові зміни в Сумській ОДА
5 листопада президент указом №490/2020 звільнив Романа Грищенка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.
11 листопада Кабінет міністрів погодив призначення голів Одеської, Миколаївської та Сумської обласних державних адміністрацій.
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