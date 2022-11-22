Президент закликав країни Альянсу до конкретних дій із реалізації української формули миру.

Світ має визнати Росію державою-терористом, бо такою вона є.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО говорив про внесок України в захист свободи та європейських цінностей.

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"Закликав країни Альянсу до конкретних дій із реалізації української формули миру, яка може надійно гарантувати мир і справедливість Україні та всій євроатлантичній спільноті. А також закликав усі парламенти держав – членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання Росії державою-терористом. Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат – саме так Росію сприйматимуть у світі. Саме такою, якою вона стала. Державою-терористом", - наголосив президент України.

Він подякував всім членам Парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію.

Визнання терористичним режиму в РФ у світі: останні новини

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо її агресії.

Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації до відповідної резолюції ПА НАТО.

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

У резолюції були враховані побажання української делегації: збільшення поставок Україні озброєння; розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО; створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані збитки.

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