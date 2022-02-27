Також йдеться про членів їхніх сімей.

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄС мають намір створити групу з виявлення прихованих активів олігархів і еліт, наближених до влади Російської Федерації, яка ухвалила рішення розпочати війну проти України.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Ми налаштовані започаткувати цього тижня трансатлантичну цільову групу, яка забезпечить ефективне втілення наших фінансових санкцій шляхом визначення і замороження активів підсанкційних осіб і компаній, які існують у наших юрисдикціях", - наголошується у заяві.

Також, в рамках частини цих зусиль, світові лідери "налаштовані застосовувати санкції та інші фінансові і примусові заходи проти додаткових російських посадовців та еліт, наближених до російської влади, а також членів їхніх сімей, і їхніх додаткових сил, щоб ідентифікувати і заморозити активи, які вони тримають у наших юрисдикціях".

"Ми також залучатимемо інші уряди і працюватимемо над виявленням та зривом переміщення доходів, отриманих нечесним способом, і щоб позбавити цих осіб можливості ховати їхні активи у юрисдикціях в усьому світі", - наголошується у заяві.

Окремо сказано, що буде активізовано координацію проти дезінформації та інших форм гібридних війн.

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