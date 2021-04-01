Як показало опитування, голові політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктору Медведчуку довіряють лише 15% громадян, не довіряють – 74%, не знають його – 9%.

Рейтинг довіри до політиків очолює президент України Володимир Зеленський, якому довіряють 46% українців, не довіряють – 51%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Читайте такожКум Путіна Медведчук за рік подвоїв статки - ЗМІ

Крім того, меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють – 54%% колишньому прем’єр-міністру, лідеру партії «Українська стратегія» Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%; голові Верхової Ради Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють – 36%, не знають його – 29%.

Лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко довіряють 29% опитаних, не довіряють – 69%; голові партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 75%; співголові фракції «Опозиційна платформа – за життя» Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 58%, не знають його – 15%.

Колишньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 22% громадян, не довіряють – 74%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють – 68%.

Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16% респондентів, не довіряють – 51%, не чули про такого – 27%. Голові політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 74%, не знають його – 9%.

Опитування проведене 26-28 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,0%

Новини України та світу на ранок 1 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров