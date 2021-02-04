Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що заблоковані телеканали розповсюджували відверту і відкриту брехню.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що не підтримує телевізійні канали, які ведуть боротьбу проти України.

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Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кравчук зауважив, що в ефірі одного із заблокованих телеканалів звучала неправдива інформація про нібито його участь у переговорах ТКГ з питання звільнення українських заручників.

"Вони самі обляпались, вибачте на слові, і шукають винних. І так в усьому - маніпуляції, відкрита і відверта брехня. Я не буду підтримувати ніколи ту "свободу слова", яка називається боротьбою проти України. Ніколи", - наголосив Кравчук.

Блокування каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Водночас вказані телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: Віталій Саєнко