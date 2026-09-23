Теща ексгенпрокурора Кравченка інвестувала $670 тисяч у віллу в Дубаї, - 'Схеми'

Про це свідчать дані реєстру нерухомості в Дубаї, але Аліна Шкробанець це заперечує.

У липні 2023 року теща Руслана Кравченка інвестувала у будівництво вілли в Дубаї площею 143 квадратних метри в елітному котеджному містечку Damac Lagoons на суму близько 670 тисяч доларів. Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми" із посиланням на дані дубайського реєстру нерухомості.

На момент купівлі вілли Кравченко очолював Київську ОВА – ще до призначення на посаду генерального прокурора. Тоді він був одружений з Оленою Шкробанець. Саме її матір - Аліна Шкробанець - інвестувала кошти у будівництво. Однак, у 2024 році, вже після купівлі нерухомості, Кравченко розлучився з Оленою.

Журналісти "Схем" взяли коментар у Аліни Шкробанець, яка заперечила купівлю нерухомості в ОАЕ, але не виключила, що її дані могли використати без її відома.

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Крім того, чоловік Аліни, колишній тесть ексгенпрокурора, додав, що Кравченко знайомий з ресторатором Андрієм Кейбашом, на якого згодом переоформили віллу. Кейбаш є керуючим рестораном La Veranda в Києві.

Своєю чергою, Кейбаш підтвердив, що в 2025 році придбав це майно, але заявив, що "побачив інформацію через інтернет". У кого він купував нерухомість, Кейбаш не повідомив.

Вілла являє собою таунхаус площею понад 143 квадратних метри в кластері котеджного містечка Damac Lagoons Mykonos у Дубаї, спроектованому у грецькому середземноморському стилі.

За даними з дубайського реєстру, 20 липня 2023 року у це майно інвестувала близько 670 тисяч доларів українка Аліна Шкробанець. Продавцем нерухомості виступила компанія Island Oasis Properties – девелоперська та будівельна фірма з ОАЕ. Проєкт перебуває на етапі завершення будівництва.

Журналісти звернули увагу, що того ж дня, 20 липня 2023 року її донька Олена Шкробанець, на той момент дружина Руслана Кравченка, звільнилася з Офісу генерального прокурора – це вказано в її декларації.У той же період Руслан Кравченко в своїй декларації зазначав право тимчасового користування автомобілем його тещі Аліни Шкробанець – Infiniti QX70 2013 року випуску. У листопаді 2024-го подружжя офіційно розлучилося.

Влітку 2025-го Кравченко став генеральним прокурором. Того ж року вже колишня теща Аліна Шкробанець, за даними з витоку з реєстру нерухомості ОАЕ, продала віллу київському ресторатору Андрію Кейбашу.

Звільнення Кравченка - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора і виїхав у закордонне відрядження до Парижа (Франція), з якого досі не повернувся, хоча терміни виїзду закінчилися ще 18 вересня.

Водночас, 21 вересня з’явилася інформація, що Кравченка звільнили з органів прокуратури.

Цим подіям передувало те, що на початку вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген". У рамках цієї операції правоохоронцями було викрито злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

Основним напрямом діяльності угруповання було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Кравченко заявляв, що не має "жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів", не давав вказівок сприяти такій діяльності і не використовував для цього повноваження генерального прокурора.

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