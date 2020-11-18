14 листопада нічний клуб сина Наумова викрили на порушенні карантину вихідного дня.

Начальника департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова звільнили з посади. У кріслі посадовець протримався понад 10 років.

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Про це у коментарі УП повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

«Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогоднішнього дня звільнений із займаної посади», – розповів Тракало.

Що передувало?

14 листопада нічний клуб сина Наумова викрили на порушенні карантину вихідного дня, тоді як решта закладів в Україні змушені були дотримуватися рішення уряду й обмежити свою роботу.

За годину спостережень журналісти Bihus.info нарахували понад 20 відвідувачів. Після дзвінка у поліцію до закладу під’їхав заступник Наумова. Через 10 хвилин він повернувся в авто і поїхав, тоді як патрульні пропустили гостей всередину і теж зайшли до клубу.

Навколо закладу вимкнули освітлення, а до автомобіля розслідувачів невдовзі підійшла група молодиків. Чоловіки вимагали покинути територію і погрожували закрити шлагбаум. На зауваження, що іншим людям в’їзд дозволено, невідомі відповіли: «Нікого немає».

Згодом патрульні відзвітували журналістам, що нічого не дізналися: «Нас на територію всередину ніхто не пустив. Тобто, ми не знаємо, що там коїться». А потім додали, що нічний клуб працює «на виніс».

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Автор: Яна Ставська