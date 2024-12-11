Документ стосується зростаючої співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією.

Президент США Джо Байден схвалив секретний меморандум про національну безпеку перед поверненням Дональда Трампа в Білий дім. Документ може послужити дорожньою картою для нової адміністрації, оскільки націлений на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією, повідомляє AP.

Зазначається, що в адміністрації Байдена почали розробляти відповідні інструкції ще влітку. Вони покликані допомогти наступній адміністрації вибудувати підхід стосовно протистояння головним противникам США.

"Документ містить чотири широкі рекомендації: покращення міжвідомчої співпраці уряду США, прискорення обміну інформацією з союзниками про чотирьох противників, вивірення використання урядом США санкцій та інших економічних інструментів для досягнення максимальної ефективності та посилення підготовки до управління одночасними кризами, пов’язаними з противниками", - пише видання.

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Один зі співбесідників ЗМІ зазначив, що меморандум "не намагається затиснути" адміністрацію Трампа або схилити її до того чи іншого варіанта політики. При цьому документ покликаний допомогти наступній адміністрації "наростити потенціал" і сформувати своє бачення щодо найскладніших питань зовнішньої політики, з якими їй доведеться зіткнутися.

Джо Байден - останні дні на посаді президента США

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із промовою щодо падіння режиму Башара Асада у Сирії. Він назвав це назвав це "фундаментальним актом справедливості для сирійського народу", однак і моментом ризику та невизначеності.

Раніше стало відомо, що США передадуть Україні всю обіцяну Байденом допомогу до кінця його каденції. Пакет допомоги Києву було ухвалено на двопартійній основі.

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