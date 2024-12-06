Речниця Білого дому зазначила, що пакет допомоги Україні було ухвалено на двопартійній основі.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення його каденції використати всі залишкові кошти, виділені на підтримку України за призначенням.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Я не маю для вас цифр чи оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться протягом наступних 45 днів, але ми прагнемо реалізувати ці гроші", - сказала вона.

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Жан-П'єр запевнила, що чинний уряд зробить усе можливе, щоб встигнути використати всі залишкові кошти з пакету допомоги, який був ухвалений Конгресом у квітні цього року.

Також прессекретарка Білого дому відповіла на запитання про те, чи стурбований Байден тим, що новий президент США Дональд Трамп зупинить допомогу Україні. Вона нагадала, що пакет допомоги було ухвалено на двопартійній основі й це варто враховувати.

Допомога Україні від США

У середині листопада в Пентагоні повідомили, що у США залишилося 9,3 мільярда доларів на допомогу Україні. Їх хочуть використати до кінця каденції нинішнього президента Джо Байдена.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розкрив "експрес-план" Байдена для України. Він заявив, що йому доручили значно збільшити постачання зброї.

Крім того, на початку листопада Пентагон оголосив, що передає українській армії новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів. До пакета ввійшли бронетранспортери Stryker, боєприпаси для NASAMS і HIMARS, протитанкові системи Javelin, артилерійські боєприпаси та багато іншого.

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