Президент наголосив на необхідності об’єднання світу на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН щодо спецтрибуналу та розробки необхідної юридичної архітектури, щоб трибунал запрацював.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без створення спецтрибуналу наявних наразі міжнародно-правових інструментів недостатньо для притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва Росії за злочин агресії проти України.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні. За його словами, вчора було зроблено кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість та притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні.

"Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами й міжнародними організаціями, щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати", - зазначив він.

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Однак, за словами Зеленського, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості, адже навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України.

"За первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося. Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал – на додачу до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал", - сказав глава держави.

Він уточнив, що саме цьому завданню було сьогодні присвячене звернення першої леді України Олени Зеленської до парламенту й народу Великої Британії.

Президент нагадав, що наразі триває візит Зеленської до Сполученого Королівства, під час якого вона закликала Велику Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для повернення справедливості.

"Цей досвід є у британців, це є частиною нашої спільної з ними історичної пам’яті. Взимку 1942 року, коли ще ніхто не міг передбачити, коли завершиться Друга світова війна, саме в Лондоні представники союзників підписали Сент-Джеймську декларацію. Документ, із якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу, тобто до справедливості після тієї війни", - пояснив Зеленський.

Президент розповів, що наразі Україна має "потужну співпрацю" з Нідерландами, які допомагають зі створенням Офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів, а також Україна співпрацює з Францією, яка допомагає у польовій роботі з документування російських злочинів.

"І маємо об’єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової. Вірю, що Велика Британія проявить своє лідерство саме в цій боротьбі за справедливість", - наголосив він.

Спецтрибунал для російського керівництва

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня було створено спеціальну робочу групу, яка займатиметься питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії.

На початку жовтня, звертаючись до учасників публічних дебатів "Війна і закон" у Парижі, Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал, щоб покарати керівництво Росії за розв'язану війну.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію країною-терористом. Також желегати закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для злочинів РФ.

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