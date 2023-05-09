Білоруські прикордонники раніше неодноразово скаржилися на українських колег.

На українсько-білоруському кордоні сьогодні з'явилися білборди, а в деяких пунктах пропуску українські прикордонники включили державний гімн, повідомляє телеканал "Белсат".

На білбордах, спрямованих у бік білоруських прикордонників, зображені українець і білорус з кувалдами в руках під жовто-блакитним і біло-червоно-білим прапорами та напис: "Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм".

Також сьогодні вранці у пунктах пропуску "Прикладники", "Вичівка", "Городище", "Копище", "Виступовичі", "Переброди" українські прикордонники включали гімн України.

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Як повідомили "Белсату" організатори, акція проводиться з метою нагадати білорусам про спільну боротьбу під час Другої світової війни.

Тролінг українськими прикордонниками білоруських колег - що відомо

Білоруські прикордонники неодноразово скаржилися на українських колег, які вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор і включали гімн України. Крім того, співробітники ДПСУ показували білорусам загрозливі і непристойні жести, а також нібито вкрали один зі знаків.

Держаний телеканал Білорусі навіть зняв сюжет про роботу вразливих прикордонників на кордоні з Житомирською областю, які поскаржилися, що українські колеги повісили в лісі манекен у формі солдата РФ і назвали його Валєра.

Наприкінці квітня співробітники Держприкордонслужби України потролили білоруських колег сигналом повітряної тривоги.

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