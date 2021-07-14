В ОП переконані, що спроба повернути Тупицького в КСУ спрямована на зрив судової реформи.

В Офісі президента України переконані, що спроба повернути Олександра Тупицького на роботу в Конституційний суд спрямована на зрив реформи судової системи, яку проводить глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров у відеозверненні, опублікованому Офісом президента України у Facebook.

"Президент України неприємно здивований рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Тупицького, а радше на користь старих порядків у судовій системі України", - сказав Никифоров.

Прес-секретар додав, що глава держави зараз активно намагається реформувати судову гілку влади. Зокрема, підтвердженням тому є ухвалення сьогодні у Верховній Раді закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (реєстраційний номер 5068) і ухвалення 13 липня закону "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

"Це революційні законопроекти, які дозволять вперше за десять років провести ґрунтовну і справжню реформу судової системи України. Її представники це відчувають і упираються. Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного Суду України, аби звідти зірвати проведення судової реформи Володимира Зеленського й залишити старі схеми", – наголосив Никифоров.

Він також сказав, що запит на справедливість і верховенства права є одним одним із основних як в українському суспільстві, так і це є ключовою вимогою Західних міжнародних капіталів для інвестицій в українську економіку. "Від цього, без перебільшення, залежить наше майбутнє", - зазначив прес-секретар.

За його словами, що президент має 30 днів, аби оскаржити рішення Верховного суду і неодмінно скористається цим правом.

"Закони про Вищу раду правосуддя і про Вищу кваліфікаційну комісію суддів будут ьпрацювати, а на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини", - сказав прес-секретар.

Рішення щодо Тупицького

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня Касаційний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду України.

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Також сьогодні, 14 липня, Верховна Рада України підтримала створення Етичної ради та Служби інспекторів Вищої ради правосуддя. За президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (реєстраційний номер 5068) проголосували 259 народних депутатів. Передбачено, що перший склад Етичної ради формується з трьох осіб, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

13 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д) з пропозиціями президента. Запропонованими президентом змінами вносяться корективи до процедури голосування Конкурсної комісії, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, головна пропозиція президента - уточнення порядку ухвалення рішення Конкурсною комісією, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС, за участі міжнародних експертів у випадку, якщо Комісія ухвалює це рішення більшістю голосів, тобто 4 із 6.

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Автор: Віталій Саєнко