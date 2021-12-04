За словами прес-секретаря президента Туреччини, багато країн Заходу не мають конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється.

Туреччина готова організувати переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Про це сказав прес-секретар президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин в інтерв'ю агентству Anadolu.

"Туреччина має хороші відносини як з Росією, так і з Україною, виступаючи проти будь-якого витка напруженості між цими країнами. Ми готові зробити все від нас залежне для запобігання новій ескалації ситуації в регіоні", - сказав Калин.

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За словами Калина, протистояння України і Росії не відповідає інтересам всього регіону, в тому числі Туреччини.

За його словами, найкращим виходом було б вирішення питання самими сторонами - Росією і Україною. Однак Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, зробити кроки щодо недопущення ескалації.

"Багато країн Заходу не мають подібних конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється", - сказав Калин.

"Останнє слово, звичайно ж, за самими сторонами. Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог пана (президента РФ Володимира) Путіна і (президента України Володимира) Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - пояснив прес-секретар Ердогана.

Калин підкреслив, що Туреччина виступає проти процесів, які можуть призвести до нової війни в Донбаському регіоні.

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Автор: Катерина Гірник