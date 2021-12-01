Єрмак зазначив, що можуть відбудуться дві розмови з українською стороною - до і після переговорів Байдена і Путіна.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив про заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Зокрема, переговори будуть проведені до і після майбутньої розмови Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна".

"З американцями у нас сьогодні контакти на дуже високому рівні практично кожні кілька днів. Наприклад, очікується телефонна розмова Байдена з Путіним. І я знаю, що до цього буде розмова президента США з президентом України", - розповів Єрмак.

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Він запевнив, що "точно буде одна розмова з президентом, а може бути і дві". За словами Єрмака, можливо, до розмови з Путіним буде розмова з держсекретарем, а після – з президентом, але така розмова "точно буде".

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада стало відомо, що адміністрація Джо Байдена готується до зустрічі президентів США і Росії в грудні по відеозв'язку. Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела. На думку аналітиків, зустріч спрямована на визначення Вашингтоном ціни вторгнення Росії в Україну і шляхи зниження напруженості між сторонами.

Автор: Ірина Погоріла