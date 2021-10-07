У фракції кажуть, що колишній голова парламенту став "заручником" "Слуги народу" і президента.

У "Батьківщині" пояснили, чому голосували за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Про це в коментарі УНІАН розповів заступник голови фракції Сергій Соболєв, відповідаючи на запитання, чому в їхній фракції проголосували на підтримку такого рішення.

"На жаль, Разумков став заручником власної політичної сили "Слуга народу" і президента, якого він так підтримував", - вважає парламентар.

Соболєв нарікнув на те, що "відбувається з парламентом, особливо в останні місяці".

На запитання, яким чином допоможе ситуації усунення Разумкова з посади, депутат сказав: "Я думаю, всі розуміють, що питання монобільшості вже зняте з порядку денного".

На уточнення, чому все ж "Батьківщина" підтримала відставку спікера, Соболєв пояснив:

"Тому що Разумков вже не може врятувати ситуацію в парламенті, а тим більше - у країні. Тому що не можна далі стримувати ту навалу, яка пішла кожен день і кожну годину, коли парламент забув, для чого його обирали. Не опозиція, а більшість".

Водночас депутат вважає, що Разумков на посаді "робив усе можливе і неможливе, виходячи з того, що йому довелося очолювати зграю шакалів".

Щодо натяку Разумкова на таку собі "нову коаліцію" "Батьківщини" та "СН", Соболєв запевнив, що "Батьківщина" ні з ким об'єднуватися не збирається. Принаймні, в нинішньому складі парламенту.

Читайте такожРазумков заговорив про гроші в конвертах і своє ув'язненняЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

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Автор: Таня Поляковська