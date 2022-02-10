Міського голову звинувачують у тому, що він поглумився "над історичною і культурною реліквією" і "тим самим принизив національну честь та гідність білорусів".

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно міського голови українського міста Дніпро Бориса Філатова.

Про це в четвер, 10 лютого, повідомила прес-служба відомства.

У Білорусі Філатову інкримінують розпалювання національної ворожнечі, дії кваліфікують за ч. 2 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки.

"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь - державного прапора, розташованого біля входу до будівлі міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору. Поглумившись над історичною і культурною реліквією, він тим самим принизив національну честь і гідність білорусів. Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для організації попереднього розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор, встановлений біля мерії Дніпра. У посольстві Республіки заявили про "цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації" і "акт державного вандалізму" з боку української влади.

Від України вимагають повернути прапор Білорусі на його місце, офіційно вибачитися і провести розслідування.

Мер Дніпра Борис Філатов своєю чергою пояснив, що місцева молодь встановила в мерії флагштоки з прапорами національних громад, а біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні, "на відміну від нацистської та комуністичної символіки".

"Тому молодь може вішати в мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це її право", - зазначив Філатов.

Раніше в Білорусі вже відкривали кримінальні справи на главу МЗС Латвії та мера Риги через зняття в центрі міста прапора Білорусі й заміну його на біло-червоно-білий.

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